Denso, sui licenziamenti interviene anche la Uilm Nazionale

AVELLINO- La UILM Nazionale in una nota ha voluto esprimere “la propria solidarietà alla UILM di Avellino e ai lavoratori licenziati dalla Denso, che continua a mettere in atto pressioni inaccettabili nei confronti della nostra organizzazione e dei lavoratori. Da ultimo un nostro rappresentante è stato bersaglio di un licenziamento a nostro avviso palesemente ritorsivo.Più in generale, constatiamo con preoccupazione un progressivo deterioramento delle relazioni sindacali, un atteggiamento del tutto incompatibile con la rilevanza del Gruppo Denso e con quella tradizione di dialogo e di confronto che ha sempre ispirato l’azione della UILM nei rapporti con le controparti”.La UILM Nazionale chiede con forza alla Denso di Avellino l’immediato reintegro dei lavoratori licenziati. Più in generale, chiediamo di mettere fine ai comportamenti volti a privare le maestranze della loro legittima rappresentanza. In caso contrario, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, incluse quelle legali, a tutela della nostra organizzazione e dei suoi rappresentanti.