Inchiesta Dos Des, il Riesame conferma il sequestro per equivalente dei 95mila euro

AVELLINO- I giudici del Tribunale del Riesame di Avellino (collegio Scarlato) hanno rigettato l’istanza di annullamento del decreto di sequestro per equivalente firmata dal Gip del Tribunale di Avellino dei 96.000 euro (16mila per sequestro diretto e 77mila per equivalente ed eventuale confisca allargata) ad una delle indagate dell’inchiesta “Dos Des” . Si tratta del procedimento coordinato dal pm Fabio Massimo Del Mauro e condotto dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino relativo a presunte ipotesi di corruzione nell’esercizio delle funzioni che vede indagati dipendenti della Provincia, imprenditori e una dipendente di una società esterna a Palazzo Caracciolo. Si tratta della somma rinvenuta in contanti (trovati sotto vuoto) nascosti in casa e contenuti in una cassetta di sicurezza di una indagata, difesa dal penalista Claudio Frongillo. Il penalista Claudio Frongillo, difensore dell’Indagata aveva impugnato davanti al Tribunale del Riesame entrambi i decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La difesa, in attesa delle motivazioni, potrebbe valutare il ricorso per Cassazione.