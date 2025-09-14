Sturno, vigilia di avvio della scuola amara: rubati i computer al Marconi

STURNO – Una vigilia di avvio delle lezioni amara per gli studenti degli istituti scolastici secondari e superiori di Sturno. La notte scorsa, ignoti, si sono introdotti nella sede dell’istituto Marconi portando via i PC acquistati dall’istituto comprensivo e dal Liceo con i fondi Pnrr. Amarezza da parte del personale scolastico per la vicenda. Indagini già scattate da parte dei Carabinieri per reperire tracce, sul posto e tramite videosorveglianza attiva nella zona, per dare un volto agli autori del raid.