L’emergenza acqua arriva a Roma, Franza: “Governo Meloni ci dia una mano”

L’emergenza idrica Irpinia-Sannio sul tavolo nazionale del Governo. Lo scrive in un post il sindaco di Ariano Enrico Franza dopo essersi fatto portavoce e promotore di un’iniziativa che ha coinvolto i sindaci irpini.

“Dopo l’ennesima sospensione dell’erogazione dell’acqua – afferma in un video il primo cittadino del Tricolle – per la quale abbiamo richiesto ancora una volta il servizio delle autobotti, un primo, significativo traguardo è stato raggiunto, ovvero che la questione diventasse nazionale rompendo i perimetri locali. Domani – continua Franza – sono stato convocato a Roma, in rappresentanza di tutti i sindaci dell’Irpinia, per affrontare la questione con il Commissario Straordinario Nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica Nicola Dell’Acqua. Il Governo nazionale ci deve dare una mano perché quest’emergenza non ha colori politici e ci riguarda tutti. Mi auguro già nei prossimi giorni si possano approntare le prime soluzioni all’emergenza” conclude il sindaco di Ariano.