Alloggi pubblici, c’è la Graduatoria regionale definitiva: ad Avellino ok per 406 posizioni

Il Comune di Avellino rende noto che la Regione Campania ha pubblicato la Graduatoria definitiva degli aventi diritto ad un alloggio pubblico sul territorio cittadino.

Le posizioni inserite nella nuova graduatoria sono 406. Per ciascuna di queste, l’istruttoria

regionale ha verificato la sussistenza dei requisiti e la veridicità dell’Isee dichiarato. La graduatoria definitiva conferma lo stesso numero di posizioni approvate in quella provvisoria, comunicata lo scorso mese di febbraio. Nel documento, ciascuna istanza approvata è identificata da un codice alfanumerico, con l’indicazione del punteggio conseguito. Il Comune di Avellino, attraverso l’Assessorato alle Politiche abitative, diretto da Marianna Mazza, a partire dalla prossima settimana, fornirà assistenza ed informazioni all’utenza, per la parte di propria competenza, con appositi punti di ascolto.