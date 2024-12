Allerta neve sull’A16, Autostrade: in viaggio solo con catene o pneumatici invernali

AVELLINO- Allerta di Autostrade per l’Italia su possibile presenza di neve sulle autostrade in Campania. In una nota diffusa dalla società si legge: «Una perturbazione accompagnata da aria piuttosto fredda di origine artica sta attraversando la nostra Penisola. Nevicate sono previste sulla A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Candela».

«Autostrade per l’Italia – continua la nota – raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo, che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. È inoltre fondamentale informarsi prima di mettersi in viaggio sulla situazione meteo e di viabilità».