La giunta di Natale senza sorprese, sette su nove sono festiani: resta Scaletti

AVELLINO- Un regalo sotto l’albero senza soprese per le deleghe della nuova giunta guidata da Laura Nargi. Anzi, l’unica “sopresa” o meglio l’unico “superstite” della giunta tecnica della cosiddetta Fase 1 è l’assessore Alessandro Scaletti, che oltre a consegnare la sua attuale delega ottiene anche quella alla Cultura. Per il resto confermate tutte le indiscrezioni della vigilia. Incassate le dimissioni da parte degli assessori tecnici poi la stessa Nargi ha firmato le nuove deleghe. Sette neo assessori su nove sono riferimenti dell’ex sindaco Gianluca Festa.

LE DELEGHE

Le deleghe assegnate ai neo assessori da parte del sindaco Nargi sono quelle gia’ piu” volte anticipate. A partire da Patrimonio e contenzioso che vanno al consigliere festiano Mario Spiniello, Lavori pubblici e Urbanistica ad Antonio Genovese, Ambiente e verde a Giuseppe Negrone, Politiche Sociali ed Istruzione a Jessica Tommasetta, Politiche Giovanili e Protezione Civile a Gianluca Gaeta, la delega al Personale a Monica Spiezia, Alberto Bilotta, unico riferimento delle liste espressione della Nargi avrà la delega alle Attività Produttive e Commercio. Marianna Mazza confermata vice sindaco ed insieme alle Politiche Abitative anche Trasparenza. Il sindaco ha deciso di tener per sè Turismo, Fondi Europei e Urban Center. La squadra verrà presentata il prossimo 27 dicembre nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 2024. Nel corso della stessa seduta del civico consesso ci sara’ la surroga dei consiglieri nominati assessori. Ci sara’ lo scorrimento della lista dei non eletti nelle rispettive squadre : entreranno in aula i festiani Michele Lombardi, Guido D’Avanzo, Luigi Scalzullo, Veronica Guerriero, Pasquale Nazzaro e Vincenzo Picariello, per Siamo Avellino entra Carmine D’Alelio.