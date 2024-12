Focus sul benessere dell’animale: come ci occupiamo oggi dei nostri pet

l ruolo degli animali domestici, ormai da decenni, sta cambiando all’interno delle nostre case. C’è stato un periodo, non troppo lontano, in cui cani e gatti venivano presi solo per utilità.

I primi servivano a proteggere la nostra dimora dai malintenzionati, mentre i felini erano utili a tenere igienica l’abitazione, cacciando topi e insetti. Successivamente, quando le condizioni di vita hanno permesso di abbandonare un po’ tali necessità, l’animale domestico ha assunto un altro ruolo: quello del “regalo perfetto per i bambini”.

Un amico peloso era qualcosa che i più piccoli chiedevano spesso, un compagno con cui giocare e, allo stesso tempo, era un valido mezzo per insegnare ai nostri figli il valore delle responsabilità.

Oggi, però, la concezione di animale da compagnia si è evoluta ancora. Sempre più spesso sono gli adulti a desiderare un pet, più che i bambini, perché vedono in questo un compagno di vita e un vero e proprio membro della famiglia.

Alcuni scherzosamente li chiamano “figli pelosi” per sottolineare il valore emotivo che rivestono nella famiglia. Insieme a questa ideologia è cambiato, di conseguenza, anche il modo di occuparsi di loro, scegliendo ad esempio di assicurare gli animali domestici o dedicare loro maggiori attenzioni.

Oggi, avere un animale non è solo un vezzo, è una scelta responsabile, la decisione di dare amore a un essere vivente e quell’amore deve riflettersi nell’impegno nell’assicurare il loro benessere fisico ed emotivo.

Le cure veterinarie: una spesa immancabile e talvolta faticosa

Da quando cani e gatti sono diventati membri ufficiali della famiglia, l’approccio alle cure veterinarie è cambiato e si è fatto più simile a quello che riserviamo a noi stessi.

Non ci limitiamo più a curarli solo in caso di necessità estrema; oggi si presta attenzione ai piccoli segnali di disagio, si effettuano visite regolari e, in molti casi, si scelgono diete personalizzate non solo per curare ma anche per prevenire.

Tuttavia, questa crescente consapevolezza comporta costi significativi: visite veterinarie, esami diagnostici, trattamenti e interventi chirurgici possono incidere pesantemente sul budget familiare.

Per gestire queste spese senza rinunciare alla qualità delle cure, sempre più persone optano per assicurare gli animali domestici. Queste polizze offrono una copertura ampia che spazia dalle spese chirurgiche, incluse visite ed esami prima e dopo l’intervento, fino a prestazioni come fisioterapia e riabilitazione.

Benessere psicologico degli animali: cosa siamo disposti a fare per loro

Per i nostri nonni può sembrare assurdo, perché ai loro tempi non ce ne preoccupavamo, ma oggi le cose sono cambiate. Il nuovo ruolo degli animali domestici nelle nostre case ci spinge a prestare maggiore attenzione anche al loro benessere psicologico.

Per questo motivo si spendono spesso cifre considerevoli per acquistare tiragraffi di ottima qualità e giochi interattivi, così da mantenerli attivi e soddisfatti. Ci si preoccupa della loro socializzazione e quindi non può mancare la passeggiata al parco insieme ad altri cani, così da farli giocare insieme.

Per quanto riguarda i gatti, sempre più spesso balconi e giardini vengono messi in sicurezza con reti e gabbie, per permettere loro di esplorare il mondo esterno ma in tranquillità. A volte, i più mansueti, accettano persino la pettorina e il guinzaglio e non è più strano vedere ogni tanto i padroni portare i gatti a passeggio.

L’organizzazione familiare si adatta alle loro esigenze: molti pianificano le ferie o gli impegni quotidiani in modo da non lasciarli soli troppo a lungo e per garantire la continuità delle loro abitudini, come orari precisi per i pasti. Infine, non mancano le coccole, i momenti di relax condivisi su divani e letti, e una costante attenzione alla loro felicità