Allerta meteo gialla per temporali dalle 16, prorogata l’allerta vento in Campania

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali valido dalle 16 di oggi, giovedì 19 febbraio, fino alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutto il territorio della Campania, prorogando contestualmente l’allerta già in vigore per vento forte e mare agitato.

Il quadro meteorologico che nelle ultime ore ha interessato la regione con venti sostenuti è destinato infatti a evolversi verso un peggioramento, con l’arrivo di precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere di intenso rovescio o temporale. Sono previsti venti forti sud-occidentali con locali raffiche e un conseguente aumento del moto ondoso, con mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, la Protezione Civile ha dunque disposto l’estensione delle misure di attenzione, invitando le autorità competenti ad attivare i Centri Operativi Comunali e a mettere in campo tutte le azioni, strutturali e non strutturali, previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire e mitigare i possibili effetti dei fenomeni annunciati.

In particolare si raccomanda di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale, di monitorare il verde pubblico e di verificare la corretta tenuta delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, al fine di ridurre i rischi per la popolazione e limitare eventuali danni.