Ospedale Montella, il Prefetto: “L’Irpinia non merita di perdere finanziamenti”

A Montella il progetto di realizzare un ospedale di comunità in un’area esterna dello storico convento di San Francesco a Folloni è diventato il centro di un acceso braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e la comunità dei frati francescani. Ieri il faccia a faccia in Prefettura: il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha provato a mediare tra le parti, ma le posizioni appaiono irrigidite. Uno spiraglio arriva dal Fondo Edifici di Culto: per il Ministero dell’Interno non ci sono ostacoli tecnici, purché la proprietà dell’area venga accertata con chiarezza. Se non si troverà un compromesso in tempi rapidi, i fondi andranno perduti. La palla passa ora all’Asl e alla Regione Campania.

Stamane il prefetto ha sottolineato: «Io sono convinta che questo territorio abbia bisogno di questo ospedale di comunità. Nel mio giro con l’Osservatorio più volte mi è stato segnalato come uno dei problemi principali, ed è facile intuirne le ragioni. Spero quindi che si possa procedere, così come auspico che i padri francescani, ai quali sono molto legata e che rappresentano una realtà bellissima, a cui dobbiamo considerazione, stima e rispetto, possano trovare una via di compromesso. Possano accettare questa soluzione che, come ho detto più volte in riunione, non rappresenta un “fine pena mai”: si può avviare e, se necessario, si può cambiare nel tempo. Credo che questo territorio non meriti di perdere finanziamenti».