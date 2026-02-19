Maltrattamenti agli anziani genitori, il cinquantenne si difende davanti al Gip

AIELLO DEL SABATO- Il cinquantunenne di Aiello del Sabato finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti agli anziani genitori ha scelto di rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Avellino che ha emesso la misura nei suoi confronti. L’ indagato assistito dall’ avvocato Carmine Pascarosa e’ comparso per l’interrogatorio di garanzia. Al Gip il cinquantunenne ha fornito una ricostruzione parzialmente alternativa dei fatti che gli vengono contestati dalle indagini eseguite dai Carabinieri della Stazione di Aiello Del Sabato. Al termine dell’interrogatorio la difesa ha anche chiesto una attenuazione della misura per il cinquantunenne.