Allerta meteo gialla in Campania: temporali e vento forte dalle 13 di oggi

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13 di oggi fino alle 7 di domani mattina. Sono previste precipitazioni intense a carattere temporalesco, anche di breve durata ma di forte intensità, che potranno essere accompagnate da grandine e fulmini. L’allerta riguarda tutto il territorio regionale ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Previsti anche venti forti con raffiche su tutta la Campania, con possibili danni a coperture e strutture esposte, oltre a rischi legati al moto ondoso. Tra le principali conseguenze del maltempo si segnalano allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta massi e frane, anche a causa dei terreni indeboliti da incendi o piogge recenti.

La Protezione Civile raccomanda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contrasto previste dai piani comunali. Si raccomanda, inoltre, di monitorare la stabilità del verde pubblico e delle strutture esposte e di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.