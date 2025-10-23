Tribunale, il giudice Cassano indicato come Presidente di Sezione dal Csm

Il giudice Paolo Cassano verso la presidenza della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino. Il magistrato, che da alcuni mesi e’ impegnato a Roma nella Commissione che si occupa del concorso in magistratura, e’ stato infatti indicato all’unanimità dalla V Commissione per il posto lasciato vacante dal dicembre scorso dal presidente Roberto Melone. Bisognerà attendere ora che il Plenum del Csm prenda atto dell’indicazione da parte della V Commissione. Il giudice Cassano ha negli ultimi anni ricoperto il ruolo di Gip. Nella sua carriera ha già guidato un Collegio penale. Il magistrato è stato infatti alla guida del Collegio del maxiprocesso al clan Cava. Tornerà dunque con un ruolo di presidente della Sezione che si occupa tra l’altro anche dei processi che riguardano la pubblica amministrazione. Aerre