Tenta la truffa dello specchietto al vicequestore: inseguito e arrestato dalla Polizia

AVELLINO- Un truffatore davvero sfortunato (per fortuna) quello che ieri mattina ha tentato lungo il Raccordo la classica truffa dello specchietto. La vittima alla guida del Suv che aveva preso di mira era infatti il vicequestore Alessandro Salzano, che quando ha capito che la sua vettura era stata attenta da un sasso e si è affiancata la Ford Focus del ventinovenne truffatore, gli ha intimato l’alt, esibendo il tesserino. Il ventinovenne però si e’ allontanato velocemente dalla zona, con una serie di manovre pericolose ha imboccato contro mano l’uscita di Serino e poi ha imboccato il Raccordo in direzione Avellino. Intanto le Volanti allertate dal vicequestore Salzano lo hanno bloccato al termine di una rocambolesca manovra. L’uomo e’ finito agli arresti. Questa mattina il ventinovenne, assistito dall’avvocato Gerardo Santamaria e dall’avvocato Valerio Stravino, e’ comparso davanti al giudice monocratico Michela Eligiato. La Procura ha chiesto la misura del divieto di dimora, il giudice ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudizio per direttissima sarà celebrato nei prossimi giorni. Aerre