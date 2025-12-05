Martedì Roberto Fico sarà proclamato Presidente

Il Tribunale di Napoli martedì 9 dicembre proclamerà Roberto Fico ufficialmente Presidente della Giunta della Regione Campania. Napoletano, classe 1974, ex presidente della Camera dei Deputati, storico esponente dei Cinque Stelle, succede così dopo dieci anni a Vincenzo De Luca alla guida della seconda regione d’Italia.

Con la proclamazione ci saranno i 50 eletti del nuovo Consiglio. È presumibile che vi saranno dei ricorsi che però non fermeranno l’azione amministrativa. L’idea è quella di convocare la prima seduta del consiglio regionale della Campania legislatura 2025-2030 entro il 10 gennaio, ovvero concluse le feste natalizie. Per l’esecutivo invece è plausibile che sarà nominato già entro Natale.