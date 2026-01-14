Davide DDL porta “Risonanza Patetica” al Mercato Nero di Atripalda

Venerdì 16 gennaio, dalle ore 21, il Mercato Nero di Atripalda – in Via Marino Caracciolo – ospita Risonanza Patetica, lo spettacolo di stand up comedy di Davide DDL, autore, comico e ghostwriter tra le voci più riconoscibili della nuova scena partenopea.

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone di iniziative culturali del Mercato Nero, spazio inaugurato lo scorso ottobre e oggi attivo come luogo di sperimentazione e incontro tra linguaggi artistici contemporanei, capace di coniugare intrattenimento, riflessione e comunità.

In Risonanza Patetica, Davide DDL costruisce un racconto comico dal taglio personale e generazionale, attraversando con uno sguardo dichiaratamente cinico il tema del diventare adulti nel 2025. Crisi economiche, precarietà esistenziale, ipocondria, sesso, mutui e persino la scelta del nome di un gattino diventano materia narrativa e comica, restituendo il ritratto di una generazione sospesa tra aspettative e disincanto.

Attraverso battute serrate e giochi di parole volutamente poco ortodossi, l’artista ripercorre i suoi primi trentacinque anni di vita, mediocri quanto rocamboleschi, trasformando l’esperienza individuale in una riflessione collettiva, capace di risuonare ben oltre il palco.

Davide DDL è autore, stand up comedian e ghostwriter. Nel 2024 appare nel programma Comedy Central Live. È co-autore e co-presentatore del format Inoltrato Molte Volte, andato in scena alle Officine del Teatro San Carlo e capace di coinvolgere oltre 1200 spettatori complessivi in quattro date, oltre a una tappa al Comicon 2024 e a una puntata speciale al Teatro Mediterraneo di Napoli. A gennaio 2024 ha pubblicato il volume comico Caro Diario (Graf Editore). Fa parte del collettivo Allert Comedy, realtà di riferimento della comicità napoletana contemporanea.

La serata prevede, a seguire, un momento di socialità e musica con l’afterino all’interno del Circolo dei Confusi. L’ingresso è libero.