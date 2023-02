Neve in arrivo, la Prefettura di Avellino allerta l’Anas. Anche nel fine settimana si preannuncia un buon flusso di persone provenienti da fuori provincia, dirette in particolare sul Laceno per godere dello “spettacolo” del lago innevato e delle montagne, così come è successo sette giorni fa.

Vista la possibilità di ulteriore nevicate, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi a palazzo di Governo, al fine di garantire una migliore mobilità, ha allertato l’Anas per una costante pulizia delle strade e dei piazzali, ma anche per la predisposizione di una cartellonistica mobile ed informativa a valle dell’Ofantina.

Dal canto suo, l’amministrazione provinciale ha garantito una costante attenzione in ordine agli interventi di pulizia della strada che conduce a Montevergine, particolarmente frequentata nei giorni festivi da molti pellegrini.