All’Ariano Film Festival le star di Mare Fuori

Tra gli ospiti più attesi della tredicesima edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma dal 28 luglio al 3 agosto 2025, Rebecca Mogavero, Luca Varone ed Elisa Tonelli arrivano direttamente da uno degli show Rai più apprezzati degli ultimi anni. I tre giovani attori sono infatti i protagonisti della quinta stagione di Mare fuori, vero e proprio trampolino di lancio per tutti loro. Provenienti da diversi background, calcheranno il red carpet e saliranno sul palco durante la serata conclusiva dell’AIFF, domenica 3 agosto.

Di origini piemontesi Rebecca Mogavero, ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti. Appassionata di recitazione e fumetti, si è formata presso la compagnia del Piccolo Teatro d’Arte. Nel 2019 è arrivato l’esordio con il cortometraggio indipendente Revenge in Cold Blood, realizzato insieme al compagno Christian Burruano. Della sua filmografia, fanno parte la serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti e la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. Dal 2024 è nel cast principale di Mare Fuori, dove interpreta Marta, giovane detenuta che ha un legame particolare con la compagna di cella Sonia.

A vestire i panni di Sonia, è proprio Elisa Tonelli, classe 2003 trentina, con un importante bagaglio sportivo alle spalle. È stata infatti per anni una ciclista professionista, conquistando la medaglia d’argento agli Europei Juniores del 2020. Dopo aver abbandonato, non senza rammarico, la carriera agonistica, la giovane si è dedicata alla recitazione, iscrivendosi all’Accademia del Cinema. Approdata per caso ai casting di Mare fuori, ne è diventata una dei protagonisti e si attende anche nella prossima stagione.

Luca Varone è nato a Napoli nel 2004, ma è cresciuto a Roma, dove si è trasferito con la famiglia da bambino. Nella capitale ha avuto inizio la sua carriera d’attore, approdando a soli 15 anni alla serie Jams in onda su Rai Gulp. A seguire, ha partecipato a diverse serie tv, come per esempio Effetto Giò e Odio il Natale. Prima di entrare nel cast di Mare fuori, dove interpreta il dolce Angelo dalla quarta stagione, ha recitato al fianco di Edoardo Leo in Mia.

L’appuntamento con Luca Varone, Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero è per domenica 3 agosto, dalle ore 20:30, sul red carpet alla Villa Comunale di Ariano Irpino. Evento gratuito fino a esaurimento posti.