Finanziata la “Pianificazione di Protezione Civile” al Comune di Grottaminarda capofila di altri 9 comuni

Con Decreto dirigenziale n. 452 della Giunta Regionale della Campania, pubblicate le graduatorie definitive per il finanziamento della “Pianificazione di Protezione Civile”.

Il Comune di Grottaminarda in qualità di Ente capofila di altri 9 comuni, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Frigento, Sturno, Luogosano, Sant’Angelo all’Esca, Gesualdo, Bonito, Melito Irpino, risulta sesto nella graduatoria, beneficiario di 213mila euro.

I fondi saranno utilizzati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi da disastri naturali con l’elaborazione o l’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile.

«Siamo stati individuati quale Ente capofila al fine di presentare l’istanza in forma associata e questo ci fa onore ed al contempo ci carica di responsabilità – afferma la Delegata alla Protezione Civile Virginia Pascucci – d’altra parte la collaborazione tra comuni viciniori è fondamentale in materia di Protezione Civile. Con questo importante finanziamento della Regione Campania andremo ad aggiornare i nostri Piani di Protezione civile, ad acquistare qualche mezzo utile per affrontare e gestire insieme eventuali emergenze che ci auguriamo non capitino mai».