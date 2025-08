Taurano, alloggi confiscati alla camorra ospiteranno Comunità mamme e bambini

TAURANO- Il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio lo aveva promesso, alla presenza del questore di Avellino Pasquale Picone, lo scorso 31 ottobre nel giorno della commemorazione di Nunziante Scibelli, vittima innocente della camorra. E

oggi il Comune di Taurano ha ufficialmente concesso a titolo gratuito ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง๐ข ๐š๐ฅ๐ฅ๐จ๐ ๐ ๐ข ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ญ๐ข ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ซ๐ข๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐š a una societร che si occuperร della costituzione di una ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐Œ๐š๐ฆ๐ฆ๐š-๐๐š๐ฆ๐›๐ข๐ง๐จ, un luogo sicuro e accogliente per donne con figli in situazioni di difficoltร . Come comunicato dallo stesso ente: “Lโ€™iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, ha previsto la completa ristrutturazione delle unitร abitative interessate, ora pronte a offrire supporto, accoglienza e nuove opportunitร a chi ne ha piรน bisogno..Le procedure di affidamento erano rimaste in sospeso per diversi anni, ma oggi, con impegno e determinazione, si รจ finalmente riusciti a sbloccare una situazione ferma da troppo tempo”. Per il primo cittadino di Taurano: “Un passo importante per il nostro territorio, che dimostra come i beni sottratti alla criminalitร possano diventare strumenti concreti di solidarietร , legalitร e rinascita”.