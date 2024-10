Don Christophe, ucciso in Camerun: dolore ad Ariano per il sacerdote che ha donato speranza

L’Associazione Silenziosi Operai della Croce ha annunciato con grande dolore la tragica morte di Don Christophe Komla Badjogou, un sacerdote togolese vittima di un’aggressione a Yaoundé, in Camerun, il 7 ottobre 2024. Padre Christophe, noto per il suo impegno pastorale nella diocesi di Yagoua, è stato ucciso durante una rapina violenta mentre si trovava davanti alla residenza dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria.

Un atto brutale che ha scosso profondamente la comunità cattolica sia in Camerun che in Togo, dove era originario, e ha provocato una grande ondata di cordoglio da parte delle persone che lo conoscevano. Don Christophe era amato per il suo servizio alla comunità, in particolare per il suo lavoro con i più fragili, e il suo ricordo è fonte di ispirazione per molti.

Le autorità locali stanno attualmente investigando per individuare i responsabili di questo vile atto. Nel frattempo, la comunità continua a pregare per il riposo della sua anima e per la sua famiglia, chiedendo giustizia e pace in questo momento di grande sofferenza.

Don Christophe era particolarmente legato anche alla comunità di Ariano Irpino, in special modo al Santuorio di Valleluogo, dove aveva stabilito rapporti di amicizia e collaborazione, e dove la notizia della sua morte ha suscitato grande commozione