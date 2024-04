Il baule sospetto era un beauty case. Falso allarme nella Galleria Mancini

Un falso allarme e situazione tornata alla normalita’ in Via Partenio. Era un beauty case lasciato come “rifiuto” il baule sospetto che ha fatto scattare l’allarme nella Galleria Mancini. Gli agenti della Questura hanno individuato la proprietaria dell’oggetto. La Polizia ha lasciato la zona e le due strade sono state riaperte.