Alla conquista dei casinò digitali: una guida per convertirsi in professionisti del poker online

Fin da quando il poker in formato moderno fece la sua prima apparizione negli Stati Uniti del secolo XIX, si comprese che si trattava di un gioco di carte fuori dal comune. Alla base del suo intramontabile successo, ci sono caratteristiche come regole piuttosto semplici da imparare e mettere in pratica, l’esistenza di un elevato numero di varianti tra cui scegliere e la possibilità di aggiudicarsi montepremi importanti con tanta preparazione e un po’ di fortuna.

Secondo le statistiche – oltre al numero incalcolabile di coloro che prediligono concedersi una partita nei casinò tradizionali – ogni anno si dedicano abitualmente al poker online oltre 100 milioni di persone. Già di per sé incredibile, questa cifra è destinata ad aumentare nel prossimo futuro, in quanto il web offre vantaggi come l’opportunità di giocare con il proprio Smartphone quando e da dove si vuole e di godere di promozioni vantaggiose.

In particolare, questo articolo è pensato per gli italiani che navigano su Internet e che hanno l’ambizione di fare del poker molto di più che una semplice passione. Ecco dunque riportati a seguire alcuni suggerimenti utili per abbandonare per sempre lo status di principiante ed entrare in quello di campione.

Avere successo al poker online: seguendo questi sei consigli è possibile

Scegliere un sito rinomato

Secondo dati recenti, la rete sarebbe attualmente popolata da oltre 2.000 casino; di questi, sono circa 150 quelli registrati con un dominio italiano. Sebbene sia un grande vantaggio per gli amanti del gioco in termini di varietà di scelta, questo fattore comporta anche la necessità di imparare a determinare il grado di affidabilità dei diversi siti esistenti onde evitare di mettere a rischio i propri risparmi.

Il primo elemento da tenere in considerazione in questo senso riguarda la presenza sulla loro home page del logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), un timone blu su sfondo tricolore. Oltre a questo, sono anche sinonimo di legalità la possibilità di servirsi di un’amplia gamma di metodi di pagamento e prelievo riconosciuti e la presenza di un servizio al cliente raggiungibile 24/24 via chat, telefono ed e-mail.

Familiarizzarsi con le regole del gioco

Come in qualsiasi altra attività della vita quotidiana nella quale si decida di mettersi alla prova, anche nel poker è necessario iniziare col piede giusto costruendosi solide basi. Per questo, si deve innanzitutto avere ben chiara la finalità del gioco, ossia riuscire ad aggiudicarsi le fiche presenti nel piatto.

Per farlo, nelle varianti più diffuse si deve arrivare al cosiddetto showdown con una combinazione di carte migliore rispetto a quella posseduta dagli opponenti. In ordine ascendente, la gerarchia tradizionale delle mani è composta da carta alta, coppia, doppia coppia, tris, scala, colore, full, poker, scala colore e scala reale, l’ultima delle quali è l’unica garanzia di successo.

Prima di giungere alla sua fine, ogni mano è costituita dalle fasi di pre-flop, flop, turn e river che, tutte seguite da giri di puntata, permettono ai giocatori di proseguire con la partita oppure ritirarsi. Mentre nella prima il mazziere distribuisce ai presenti due carte coperte (hole cards), nelle successive mette al centro del tavolo un totale di cinque carte scoperte (community cards) da combinare con le precedenti secondo la propria convenienza.

Mettersi alla prova in diverse varianti e tornei

Come anticipato, uno dei benefici principali dei casinò online rispetto a quelli fisici consiste nella loro capacità di mettere a disposizione dei loro clienti offerte e promozioni di vario tipo. Queste sono particolarmente vantaggiose per i principianti, che possono concedersi qualche mano di prova gratuita – e quindi all’insegna del più totale relax – in varianti popolari del gioco classico. Il leader del gioco in Italia, ormai presente nel mercato italiano da più di vent’anni, mette a disposizione dei suoi utenti numerosissimi tornei internazionali e partite locali ai quali è possibile accedere in pochi e semplici step. Le loro proposte, come l’Omaha e l’innovativo Snap Poker sono altamente richieste, ma la loro offerta più famosa ed amata anche a livello mondiale è sicuramente il loro Texas Hold’em.

Sul sito proposto, queste sono disponibili in diverse modalità di gioco tutte da sperimentare per capire quale fa più al caso proprio; nello specifico, si può scegliere tra le opzioni cash, Sit & Go e torneo. In particolare, di quest’ultima tipologia stanno prendendo sempre più piede i tornei “Progressive Knockout” (PKO), resi estremamente avvincenti dal fatto che la taglia che viene attribuita a ogni giocatore all’inizio della partita aumenta di valore con l’avanzare della sfida.

Gestire il proprio bankroll

Ancora prima di sedersi a un tavolo verde virtuale è necessario aver preso una decisione circa la somma massima di denaro che si ha intenzione di destinare al poker. Anche se un buon numero di giocatori non danno l’importanza che merita a questo elemento, una corretta gestione del capitale di cui si dispone fa tutta la differenza del mondo al momento di distinguere un principiante da un professionista.

Indipendentemente dal livello d’esperienza accumulato, ogni giocatore dovrebbe sempre chiedersi quanti dei propri risparmi potrebbero essere persi senza che il proprio stile di vita venga minimamente intaccato. Una volta fissato questo valore, si consiglia di adattarvi i propri limiti di puntata così da riuscire a partecipare al maggior numero possibile di mani ed incrementare le probabilità di aggiudicarsi un montepremi.

Anche se è difficile stabilire una regola precisa a questo riguardo, esistono linee guida generali per tutti coloro che muovono i primi passi nel mondo del poker. Secondo queste, si dovrebbe disporre di una somma equivalente a circa 50 poste e 100 buy-in a seconda che si voglia giocare una partita in modalità cash o prendere parte a un torneo.

Essere imprevedibili

Rispetto a quando si gioca in un casinò fisico, online si gode del vantaggio di non dover sprecare energia nel tenere sotto controllo il linguaggio del corpo proprio e altrui. In questo modo, ci si può concentrare esclusivamente sul proprio stile di gioco, che dev’essere tale da riuscire a confondere sempre gli avversari.

Per questo – pur nel rispetto del proprio bankroll e nei limiti imposti dalle proprie capacità tecniche – si suggerisce di bluffare senza esagerare, ossia di inserire qualche giocata fuori dagli schemi. Per esempio, invece di lasciare la partita perché nel pre-flop non si sono ricevute carte buone, si potrebbe optare per una strategia aggressiva che, sotto forma di rilancio, potrebbe indurre gli altri presenti ad abbandonare la mano.

Rispettare l’etichetta

Così come nel poker in formato tradizionale, anche in quello online esistono regole che, pur non essendo scritte, devono essere rispettate per garantire a sé stessi e agli altri la migliore delle esperienze. Queste includono per esempio la necessità di rimanere concentrati sul gioco onde evitare rallentamenti che potrebbero spezzarne il ritmo e utilizzare una time bank – un momento di pausa – solo nei momenti di vera necessità.

Inoltre, come in una partita dal vivo, si dovrebbe sempre cercare di limitare l’interazione con gli altri presenti al minimo indispensabile e di mantenere toni educati. Anche quando in chat appaiono imprecazioni e insulti rivolti alla propria persona, quindi, sarebbe sempre opportuno ricordarsi di non rispondere in quanto si tratta di una tattica finalizzata a mettere fretta agli avversari e a farli sbagliare.

Come trasformarsi in professionisti del poker online, in breve

Con la consapevolezza del fatto che non esiste una ricetta valida per tutti, in questo articolo ci si è posti l’obiettivo di fornire alcuni consigli utili per coloro che aspirano a migliorarsi costantemente nel poker online. Come in ogni altro ambito della vita, si è stabilito che una buona combinazione di teoria e pratica è necessaria per tutti coloro che aspirassero a fare di questo appassionante gioco il loro lavoro.

Per mettere in pratica le regole apprese in totale sicurezza, ci si deve prima di tutto affidare a un sito rinomato che offra la possibilità di cimentarsi in un buon numero di varianti e modalità di gioco. Inoltre – tenendo sempre a mente i propri limiti di spesa e agendo nel totale rispetto degli avversari – col passare del tempo ci si dovrebbe iniziare a familiarizzare con l’arte del bluff, così da risultare il più possibile imprevedibili.