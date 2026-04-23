“Albino. Una storia rigata di filo spinato” alla VI edizione di Avellino letteraria

Avellino letteraria, rilancia la sfida per il sesto anno consecutivo. L’evento è patrocinato dal Comune di Avellino, dalla Provincia, dalla Biblioteca Provinciale, dalla Diocesi di Avellino, dal Museo Irpino, dal Conservatorio Domenico Cimarosa, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Movimento Unitario Giornalisti, dall’Assostampa Campania Valle del Sarno, e dalle associazioni Carlo Gesualdo, Sinestesie e dal magazine Mediavox.

Un appuntamento di ben dodici incontri culturali. Nelle precedenti edizioni tanti gli autori, gli ospiti, i relatori ed i tanti bravi artisti, che hanno dato vita ad un’esperienza di grandi emozioni e di elevata qualità. La rassegna, divenuta oggi uno degli appuntamenti più attesi in città, per il terzo anno consecutivo, ha presentato tre libri al concorso letterario ‘Casa Sanremo Writers’, prestigioso Premio a cui partecipano scrittori illustri ed emergenti.

La tematica di questo anno: “Sintonia”. Sintonia, intesa come connessione,

condivisione, ascoltare l’altro per comprendere, essere presente nel qui ed ora. Un accordo non solo intellettuale ma un ponte che permette ad immagini, valori e linguaggi diversi, di incontrarsi trovando un ritmo condiviso che ci permetta di agire e costruire insieme.

Sabato 2 maggio alle 18, presso la storica villa Amendola, ospite, il magistrato

Matteo Claudio Zarrella, con il libro: “Albino. Una storia rigata di filo spinato”. Il volume racconta la storia dello zio, Albino Carbone, Ufficiale dell’Esercito che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si rifiutò di continuare a combattere nell’esercito tedesco o in quello si Salò, e fu portato a lavorare nel campo di concentramento Biala Podlaska, quale “internato militare” anziché “prigioniero di guerra”, quindi senza godere il diritto della Convenzione di Ginevra, subendo patimenti immani e non tornando mai più a casa.

Introduce la serata il direttore artistico, Annamaria Picillo. Dopo i saluti istituzionali, del Commissario Straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, interverranno, il presidente Aps Carlo Gesualdo, Edgardo Pesiri, ed il vice direttore del Conservatorio Domenico Cimarosa, Massimo Testa. Dialoga con l’autore il giornalista, Alfredo Picariello. Intermezzo musicale a cura della pianista, Patrizia Tozza. La voce narrante di Arcangelo Zarrella, darà vita ad alcune pagine dell’opera. Coordina l’evento la giornalista, Daniela Apuzza.