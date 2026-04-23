Venticano, alla 47ª Fiera Campionaria la Polizia di Stato incontra cittadini e studenti

Anche quest’anno, alla 47ª Fiera Campionaria di Venticano, è presente la Polizia di Stato. “Esserci sempre”, per la Polizia, non è soltanto uno slogan, ma rappresenta la missione quotidiana degli uomini e delle donne in divisa, impegnati ogni giorno al servizio dei cittadini.

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Nello spazio allestito in Fiera è presente personale appartenente alle tre specialità: la Polizia Scientifica, la Polizia Stradale e la sezione operativa per la sicurezza cibernetica. Una presenza che ha consentito al pubblico, e in particolare a tanti bambini, di avvicinarsi da vicino al lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della Polizia di Stato in ambiti diversi ma tutti fondamentali per la tutela della sicurezza.

La Polizia Scientifica ha mostrato il materiale utilizzato durante un sopralluogo sulla scena del crimine, necessario per repertare le tracce del reato, per ricercare le tracce biologiche e per svolgere le indagini balistiche. Particolare interesse, soprattutto tra i giovani ospiti, ha suscitato la dimostrazione pratica di come vengono ricercate le impronte digitali, uno dei momenti che ha attirato maggiormente la curiosità dei visitatori.

Importante anche la presenza della sezione operativa per la sicurezza cibernetica, il cui obiettivo, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, è quello di accompagnare gli adolescenti nella navigazione online, fornendo strumenti e consigli per un utilizzo sempre più consapevole di internet e dei social network. Poche ma fondamentali regole che, se rispettate, consentono di non cadere nelle insidie della rete e di affrontare il mondo digitale con maggiore prudenza e responsabilità.

Grande attenzione anche per l’attività della Polizia Stradale, i cui agenti hanno avuto modo di interagire con la cittadinanza e con i bambini delle scuole, sensibilizzandoli sul tema della sicurezza stradale. Le attività proposte hanno previsto numerose prove pratiche, tra cui quella in bianco con l’etilometro in dotazione.

Ha riscosso particolare successo anche il percorso di simulazione di guida in stato di ebbrezza, nel quale i visitatori hanno tentato di percorrere a piedi, indossando gli appositi occhiali che simulano l’ebbrezza, il tracciato stradale disegnato a terra, cercando di evitare gli ostacoli. La prova si concludeva poi con un gesto solo apparentemente semplice: tentare di aprire con la chiave la serratura della porta di casa, sperimentando così in modo diretto le difficoltà e i rischi legati all’alterazione delle capacità psicofisiche.