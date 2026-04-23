Conte ad Avellino il 25 aprile: inaugurazione del comitato M5S e firmacopie del libro “Una nuova primavera”

Sabato 25 aprile alle ore 16:00 ad Avellino, in Piazza Libertà n. 48, sarà inaugurato il nuovo comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative della città. All’evento prenderà parte il presidente del M5S Giuseppe Conte. Di fatti, oltre all’appuntamento di natura politica, l’evento offrirà anche un’occasione culturale: il leader pentastellato, infatti, sarà disponibile per il firmacopie del suo libro “Una nuova primavera”, pubblicazione che intreccia riflessioni politiche e autobiografiche, nel racconto della storia recente del nostro paese.

L’inaugurazione del comitato elettorale, dunque, segna l’avvio ufficiale della campagna del Movimento 5 Stelle sul territorio. La scelta di inaugurare il comitato proprio il 25 aprile, giornata dal forte valore storico e civile, adduce un ulteriore elemento di significato all’iniziativa promossa.