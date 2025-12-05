Albero, luminarie, videomapping e giochi d’acqua: al via il Natale in città

Avellino entra nel vivo dell’atmosfera natalizia: è tutto pronto per il primo weekend delle festività, tra luci, installazioni e iniziative che animeranno la città. Domani sarà inaugurato il villaggio dei mercatini di Natale in Piazza Kennedy, mentre proseguono gli ultimi ritocchi agli allestimenti: l’albero luminoso di Piazza Libertà, le luminarie lungo le principali strade, gli addobbi scenografici, i videomapping e i giochi d’acqua che accompagneranno il periodo festivo.

La cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie è in programma domenica 7 dicembre in Piazza Castello. Alle ore 17:30 il pubblico potrà assistere al momento simbolico che aprirà il “mese delle luci”. A seguire, alle 18:30, il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” ospiterà il prestigioso Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi. Saranno presenti il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Vittorio Pisani. L’evento sarà presentato dall’artista Serena Autieri.