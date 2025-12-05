Mastella: “Io nella Giunta Fico? Una semplice provocazione”

“Una semplice provocazione dialettica su una mia disponibilità teorica per la Giunta regionale ha suscitato una eco mediatica che non ha ragion d’essere: non vado da nessuna parte che non sia la Città di Benevento. Sarò fedele fino all’ultimo centesimo di secondo al mandato che mi hanno affidato le cittadine e i cittadini di Benevento che è in questo momento è alfa e omega del mio impegno politico. D’altronde sono fedele al motto di Cesare: preferisco essere primo in Gallia che secondo a Roma. Ma soprattutto l’affetto che mi ha dimostrato la Città e che mi dimostra tuttora è inscalfibile e rappresenta per me una solida radice, da cui mai mi staccherei, del mio impegno amministrativo e politico”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.