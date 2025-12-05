Petracca apre le porte del Pd: “Chi si riconosce nel Centrosinistra partecipi alla vita di partito”

Confronto politico ieri sera nella sede provinciale del Partito Democratico di Avellino, in via Tagliamento, dove Maurizio Petracca – forte delle oltre 25mila preferenze che lo hanno reso il consigliere più votato in termini percentuali dell’intera Campania – ha incontrato amministratori e riferimenti territoriali che lo hanno sostenuto nella recente tornata elettorale, alcuni dei quali non iscritti al Pd.

Un incontro nato con l’obiettivo di aprire una nuova stagione di partecipazione in vista del congresso provinciale dei democratici, che si terrà a fine gennaio. Petracca ha rivolto un invito chiaro ai presenti: aderire al partito e contribuire al suo rilancio. Il 19 dicembre scadranno i termini per la presentazione delle liste.

“Bisogna avviare un percorso all’interno del partito per stimolare e sollecitare gli amministratori a entrare in una logica politica e partitica – afferma Petracca – perché il mio sostegno è venuto anche da tante persone che si riconoscono nel Centrosinistra ma che non hanno partecipato fino a oggi alla vita di partito”.