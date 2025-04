“Alba”, Luca Trapanese presenta la collana letteraria al Circolo della Stampa

Martedì 22 aprile 2025, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa, si terrà la presentazione ufficiale della nuova collana letteraria intitolata “Alba”, un progetto editoriale curato da Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro anche per discutere di tematiche sociali importanti ed attuali.

Luca Trapanese, noto per il suo impegno sociale e per la sua attività letteraria, sarà presente all’evento per condividere con il pubblico i dettagli di questa nuova iniziativa editoriale. Durante la serata, sarà possibile ascoltare le sue parole, scoprire gli obiettivi della collana e discutere delle tematiche che intende affrontare attraverso le pubblicazioni. La presentazione, a ingresso libero, sarà un’occasione per conoscere il curatore e le sue idee, che si riflettono nella scelta dei testi e degli autori coinvolti.