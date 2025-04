“Papa Francesco è salito alla casa del Padre”, le parole dell’Arcivescovo Pasquale Cascio

“Papa Francesco è salito alla casa del Padre. Appresa la triste notizia della morte del Santo Padre Papa Francesco, l’Arcivescovo invita tutta la comunità diocesana a pregare per lui perché possa partecipare al banchetto della Pasqua eterna. Ringraziamo Gesù Sommo Sacerdote per averci dato in questi anni Papa Francesco, profeta di speranza, amico dei poveri e artefice di pace”. Queste le parole che provengono dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, guidata da S.E. Mons. Pasquale Cascio.