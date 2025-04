Al “Viviani” di Potenza, il ricordo del M.I.D. per Salvatore Marzullo

Al “Viviani” di Potenza, in occasione del match di promozione in B dell’U.S. Avellino, la tifoseria M.I.D. con uno striscione esposto ha voluto ricordare Salvatore Marzullo: “Il nostro ex socio tesserato è stato icona di spicco e tifoso esemplare biancoverde, vero pilastro di quella sempre considerata una delle tifoserie più calorose e appassionate del calcio italiano”.

Durante l’ultima gara casalinga post promozione in B dell’U.S. Avellino, che si disputerà allo Stadio Partenio Lombardi di sabato 26 Aprile alle ore 16:30, lo striscione dedicato a Salvatore Marzullo sarà affisso all’interno del Settore Curva Nord dedicato. A Salvatore Marzullo anche la tessera di socio onorario del M.I.D.