“Strada Facendo”, a Montoro oltre 300 alunni coinvolti nel progetto di educazione stradale

Anche quest’anno il Comando di Polizia Municipale è attivo presso le scuole del territorio con il corso di educazione stradale: “Strada facendo”. Attiva da più di 10 anni, l’iniziativa vede la presenza dei caschi bianchi nelle scuole dell’infanzia e della primaria del territorio di Montoro.

Un percorso formativo che coinvolge scuole pubbliche e private per fare sì, che fin dalla più tenera età, i bambini possono vivere una esperienza concreta su come muoversi in sicurezza in strada.

I vigili incontrano periodicamente le sezioni e le classi degli istituti locali, illustrando loro le principali regole e i segnali stradali. Si passa poi al gioco con un mini percorso creato proprio dagli agenti, i bambini imparano ad attraversare la strada su strisce pedonali create ad hoc, oppure si fermano al segnale dello stop a misura di bambino, fino ad indossare il casco da vigile urbano e ad ordinare l’alt.

Solo in questo anno scolastico sono più di 300 gli studenti coinvolti nel percorso di educazione stradale, una opportunità aperta a tutte le scuole del territorio che ne fanno richiesta presso l’ente, attività completamente gratuita.

Negli scorsi anni il comando dei vigili urbani, insieme all’ufficio tecnico comunale, è stato impegnato nella presentazione del Piano di Protezione Civile con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

“L’esperienza di cittadinanza attiva inizia proprio dai primi anni di scuola – commenta il sindaco Salvatore Carratù – iniziative di questo tipo permettono ai bambini di conoscere e riconoscere il ruolo delle forze dell’ordine locali, ma soprattutto aiutano a trasmettere l’importanza di essere attenti e responsabili verso di te e chi ci sta intorno. Un sentito grazie va agli agenti di polizia municipale per questo impegno di sensibilizzazione e di educazione verso i nostri studenti.”