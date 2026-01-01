Al Malzoni Hospital il primo nato in Irpinia del 2026, si chiama Rinaldo Mattia Di Sisto

AVELLINO- Il primo nato in Irpinia nel 2026 e’ venuto alla luce alle 19:44. Rinaldo Mattia Di Sisto, questo è il nome del piccolo e’ nato al Malzoni Research Hospital di Avellino. Quasi tre chili ( 2.910 kg per l’esattezza), una lunghezza di 48 centimetri. Una grande gioia per mamma Luana e papà Angelo, originari di Bonito. A fare venire alla luce il piccolo è stato il dottore Vincenzo Bove Ferrigno con l’ostetrica Silvia Mazzeo, ad assistere al parto il dottore Antonio Picariello con le ostetriche Emilia Ranaudo e Giovanna Bianco con l’oss Rosaria Cristaudo, pediatra presente il dottore Mazzeo. Una lunga attesa ma tantissima gioia per l’arrivo del primo nato, come ogni anno.