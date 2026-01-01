Montoro, rubato il Bambinello e le statuine di Giuseppe e Maria dal presepe di Figlioli

MONTORO- “Carissimi, nell’ augurarvi ancora un buon anno vi scrivo per portarvi a conoscenza che nella giornata di oggi qualcuno ha rubato la statuina di Gesù Bambino dal presepe in chiesa a Figlioli compreso le statuine piccole della Madonna e di San Giuseppe”. A comunicare il furto sacrilego e’ stato lo stesso sacerdote della Chiesa di San Giovanni Battista e San Nicola Da Tolentino, Don Adriano, sulla pagina social della parrocchia: “Vi invito a pregare per chi ha commesso questo furto perché si possa pentire e restituire alla comunità il Bambinello- ha scritto Don Adriano- A tutti chiedo di intensificare la preghiera. Per questo motivo almeno per le prossime settimane la chiesa parrocchiale resterà chiusa durante il giorno e sarà possibile nei pressi del tamburo raccogliersi in preghiera per quanti durante la giornata si portavano in chiesa per la preghiera personale’.