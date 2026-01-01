Giunta regionale, Buonopane elogia la squadra nominata dal Presidente Fico

“Auguri di buon lavoro alla nuova squadra della giunta regionale della Campania. Il presidente Roberto Fico ha schierato un gruppo di alto profilo che, siamo certi, lavorerà senza sosta per lo sviluppo, il benessere e la crescita delle aree interne”, dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

“Sin da subito, a partire dalla campagna elettorale – evidenzia il presidente Buonopane – il

presidente Fico ha dimostrato grande attenzione verso i nostri territori. E la conferma arriva

proprio dalle nomine per la composizione dell’esecutivo. L’Irpinia può contare su due assessori, che conoscono bene le peculiarità e le esigenze della nostra provincia. Due assessori, originari dell’Irpinia, che con la loro attività politica e istituzionale hanno già rivestito un ruolo importante nella difesa delle aree interne.

Confidiamo, dunque, nell’azione dell’assessore Fulvio Bonavitacola – a cui sono state affidate le deleghe alle Attività produttive e allo sviluppo economico – che sicuramente affronterà nell’immediato le vertenze che riguardano la nostra provincia. L’assessore Bonavitacola vanta esperienza e conoscenze del territorio. Attenzione e determinazione che lo contraddistinguono sono per noi garanzia. Per noi e per l’intera Irpinia sarà punto di riferimento in seno alla giunta regionale. Parimenti importante la nomina dell’assessore Maria Carmela Serluca – aggiunge il presidente Buonopane – che si occuperà di un comparto strategico per la nostra provincia, quale quello dell’Agricoltura. Un’altra esponente delle aree interne che darà un contributo fondamentale per le 118 comunità dell’Irpinia”.