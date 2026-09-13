Lauro, la “prima” del Comitato per la festa patronale di San Rocco e San Sebastiano

LAURO- Tutto e’ iniziato dove pochi giorni fa si è conclusa la Festa Patronale. Questa mattina gran parte dei circa novanta componenti del Comitato Festa 2026/2027 di San Rocco e San Sebastiano di Lauro si sono dati appuntamento nella chiesetta in cima a Via Salita Santi Patroni, dove al termine dei festeggiamenti e dei riti religiosi per San Rocco e San Sebastiano vengono riportate le statue dei santi patroni del comune del Vallo di Lauro. Ed e’ un luogo simbolico scelto per presentare il Comitato per lo più composto da giovani che organizzerà i festeggiamenti del 20 gennaio e di fine agosto. A guidarlo c’è un giovane professionista di Lauro, Tommaso Buonfiglio. Come sempre avviene nel Comitato c’e’ un mix di esperienza, quella di chi ha già organizzato una festa patronale e di nuove esperienze. Da questa mattina, a suon di note, quella della banda musicale “Ferraro Band’s” che li accompagna in questa prima uscita, i neo componenti del Comitato si presenteranno alla cittadinanza. Entusiasmo alle stelle per i giovani del Comitato. E foto di rito con il parroco di Lauro, Don Luigi Vitale. Anche il Comune di Lauro gli ha voluto rivolgere un messaggio di auguri per questa nuova esperienza: “Nella giornata di oggi- si legge nel messaggio- il nuovo Comitato Festa di Lauro ha vissuto la sua prima uscita ufficiale, dando inizio a un nuovo percorso di impegno, partecipazione e collaborazione al servizio della nostra comunità. Un gruppo numeroso, composto da donne e uomini, giovani e famiglie, uniti dalla volontà di contribuire con entusiasmo alla valorizzazione delle nostre tradizioni e di quei momenti di condivisione che da sempre rappresentano una parte importante dell’identità di Lauro. L’Amministrazione Comunale rivolge al nuovo Comitato i migliori auguri di buon lavoro, all’insegna della collaborazione, dell’unità e dell’amore per il nostro territorio. Buon cammino al nuovo Comitato Festa di Lauro!”