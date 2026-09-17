AirTag incastra autore del furto e anche i ricettatori: due a processo a Roma

LAURO- E’ partito lunedì il processo a due imputati, un cinquantottenne ed un trentaquattrenne di Marigliano, accusati di ricettazione del provento di un furto avvenuto a Lauro nell’aprile del 2025. Gli agenti del Commissariato di Lauro avevano intercettato gioielli e altro materiale di valore grazie all’AirTag che era stato posizionato sugli oggetti da parte del proprietario. E non solo erano riusciti ad arrestare l’autore ma individuare anche i ricettatori. Al termine di una perquisizioni i poliziotti avevano recuperato la merce rubata a Lauro e anche altro materiale (telefonini, PC portatili, pos, modem, carte sim) oggetto verosimilmente di furto. L’autore è stato già condannato. Per i due ricettatori invece è partito il processo davanti al Tribunale di Roma (si celebra nella Capitale perché la vittima del furto e’ un magistrato). Lo stesso magistrato ha deciso di costituirsi in giudizio come parte civile, rappresentato e difeso dall’ avvocato Francesco Ponzi. Il processo e la sentenza e’ stato rinviato a dicembre.