Domenica stop alle auto in città: Avellino aderisce alla Settimana Europea della Mobilità

Domenica 20 settembre Avellino dirà “stop” alle auto. Il capoluogo irpino aderisce ufficialmente alla Settimana Europea della Mobilità, l’iniziativa promossa a livello continentale per sensibilizzare cittadini, istituzioni e comunità sull’importanza di una mobilità sostenibile, accessibile e inclusiva. Il tema scelto per il 2026 riprende e amplia il concept del 2025, “Mobilità per tutti”, introducendo una particolare attenzione alla mobilità intergenerazionale. Bambini, giovani, adulti e anziani, infatti, vivono la città e utilizzano i sistemi di trasporto in modi differenti, incontrando esigenze, capacità e ostacoli specifici. Garantire una mobilità per tutti significa assicurare a ogni persona la possibilità di spostarsi e di accedere ai servizi essenziali attraverso sistemi sostenibili, sicuri ed economicamente accessibili, indipendentemente dall’età, dal reddito o dalle abilità personali. L’attenzione si focalizza anche sul contrasto alla “povertà dei trasporti”: ancora oggi, infatti, molte persone incontrano difficoltà legate ai costi, alla carenza di collegamenti o alla scarsa accessibilità dei servizi, ostacoli che limitano concretamente l’accesso al lavoro, alla scuola, alla sanità e agli spazi di socialità. Per rispondere a queste sfide, il Comune di Avellino supporta le iniziative e gli eventi organizzati dalle associazioni, in un programma co-progettato con Legambiente Avellino – Alveare APS. Il calendario prevede diversi appuntamenti dislocati in vari luoghi della città, con l’obiettivo di educare alla sicurezza stradale e incoraggiare l’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi all’auto privata, attraverso attività e laboratori che coniugano educazione e divertimento.

Il cuore dell’iniziativa sarà proprio la “Giornata della città senza auto” di domenica 20 settembre, in cui diverse parti della città saranno chiuse al traffico veicolare. Le attività culmineranno poi il 22 settembre, in occasione della “Giornata mondiale senza auto”, invitando tutti gli utenti della strada a lasciare l’auto a casa e a muoversi in modo sostenibile. L’amministrazione e le associazioni invitano tutti i cittadini a partecipare, per scoprire nuove modalità di spostamento e contribuire insieme alla costruzione di una città più vivibile, sicura e attenta all’ambiente