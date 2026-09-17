Avellino Basket, alzato il sipario al PalaDelMauro, presentati con BigMama roster e divise

In una serata evento si è presentata al pubblico l’Halley Campania Avellino Basket: il club biancoverde, davanti ai propri tifosi, ha alzato ufficialmente il sipario sulla prossima stagione agonistica. Una presentazione che ha divertito il pubblico presente sugli spalti del PalaDelMauro, impreziosita dalla presenza di BigMama e dalla performance di Berlino 84, cantautore avellinese che ha cantato il brano ‘Quel che verde hai’, pensato e scritto per la squadra del presidente Lombardi. Non sono mancati momenti ludici come l’esibizione di Teqball, con protagonista Arovetto Lombardi, che ha avuto un partner d’eccezione: Achille Polonara.

Ad intrattenere il pubblico sono state le coreografie delle ballerine della ‘Compagnia della danza’, dirette da Melania Areopagita. È seguita poi la presentazione del roster — per l’occasione era presente anche capitan Federico Mussini — mentre Francis ha fatto da modello della serata, indossando le divise ufficiali della stagione agonistica 2026/2027, prodotte e presentate da Magma.

Immancabile il discorso del presidente Giuseppe Lombardi, il quale ha ribadito obiettivi e aspettative di: «Ringrazio innanzitutto tutti per aver preso parte a questa serata di appartenenza. In questa stagione, lo abbiamo detto e lo ribadiamo, l’intenzione è migliorare il risultato dell’anno passato. Siamo convinti sia stato fatto un ottimo lavoro e ci auguriamo di vivere una stagione appassionante con il vostro contributo. Ringrazio tutti gli sponsor e i partner che ancora una volta hanno risposto presente, in particolare il nostro main sponsor Halley Campania. La squadra ha dato segnali positivi in precampionato, il direttore Nevola e il coach hanno fatto un ottimo lavoro. Sono convinto che quest’anno cresceremo; vedere in campo tutta la famiglia dell’Avellino Basket è stata una bella emozione che riempie il cuore di gioia».

A coach Gennaro Di Carlo sono state affidate le chiavi di questa formazione, con il tecnico che ha già portato all’interno della squadra la sua mentalità: «È una squadra forte, spero renda orgogliosi i tifosi. Garantiamo massimo impegno e ogni domenica lotteremo per questa maglia. Stiamo lavorando per arrivare preparati alla prima gara di questo campionato contro Vigevano. Sappiamo che sarà un percorso lungo e dispendioso e che arriveranno delle difficoltà da superare insieme, ma abbiamo tanta voglia di iniziare e migliorarci. Il nostro pubblico trasmette passione e affetto: vorrei quest’anno poter vedere il palazzetto pieno per festeggiare con noi».

Significative le parole del General Manager Antonello Nevola: il direttore biancoverde è in linea con la proprietà. «Abbiamo allestito un roster importante per migliorare il risultato dell’anno passato; questo è stato reso possibile attraverso il lavoro svolto dal club in estate. Ora dobbiamo dimostrarlo sul campo, ma questa squadra può fare bene».