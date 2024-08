Contrasto ai furti: proseguono i controlli dei Carabinieri

In questi giorni è proseguito il robusto servizio straordinario che ha visto in campo decine di Carabinieri (sia in divisa che in borghese) della Compagnia di Solofra, soprattutto nei comuni di Montoro, Solofra e nel serinese.

I numerosi posti di controllo (anche a doppio senso di marcia) hanno permesso di identificare gli occupanti di oltre 200 veicoli, molti dei quali, avendo destato sospetto per il loro comportamento, sono stati sottoposti ad immediata perquisizione.

Svariati gli automobilisti sanzionati per gravi violazioni al Codice della Strada, con contestuale fermo amministrativo del veicolo.

Nel corso di tali servizi, un 30enne di Solofra, all’esito di perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, due coltelli a scatto e un bastone. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il giovane deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

Si ricorda ancora una volta che un ruolo fondamentale per il contrasto ai furti in abitazione assume la collaborazione tra i vicini di casa: segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni sospette che provengano da appartamenti, soprattutto quando si è a conoscenza che gli occupanti sono assenti.

In linea con le direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso, le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia, sia nelle ore diurne che notturne, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.