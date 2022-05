Aiello, le rubano il portafoglio mentre è in diretta: disavventura per giornalista Rai, Lucilla Masucci. L’inviata della popolare trasmissione in onda su Rai Uno, “La vita in diretta”, stava effettuando un collegamento dalla cittadina irpina. Mentre era in diretta, ha lasciato il portafogli su una panchina.

Un idraulico del paese lo ha ritrovato in strada, privo di contanti: 350 euro.Una telecamera della zona potrebbe presto consentire l’identificazione dell’autore del fattaccio.