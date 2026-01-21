Nevica in Alta Irpinia, scatta lo stop alle lezioni ad Andretta e Bisaccia

BISACCIA- Nevica anche a bassa quota in Alta Irpinia e scattano le chiusure delle scuole di ogni ordine e grado nei primi comuni. A partire da Bisaccia, dove il sindaco Marcello Arminio ha già annunciato per domani lo stop alle lezioni. Stessa decisione quella adottata anche dal primo cittadino di Andretta, Michele Miele: “Vista la nevicata in atto e le basse temperature con probabile ghiaccio nella notte, per la giornata di domani 21 gennaio le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse”.