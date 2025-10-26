Aiello del Sabato, attivati due centri di accoglienza in via precauzionale

Il sindaco di Aiello del Sabato ha comunicato nella giornata di oggi l’attivazione, in via del tutto precauzionale, di due centri di accoglienza destinati a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
Le strutture individuate sono:
-
il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”,
-
la palestra della Scuola Secondaria di I grado.
“Ci auguriamo con tutto il cuore che non sia necessario utilizzare questi spazi – ha dichiarato il sindaco – ma riteniamo fondamentale essere pronti a ogni evenienza. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità.”
Parallelamente, l’amministrazione comunale ha anche ricordato le aree di attesa predisposte sul territorio, dove la popolazione potrà radunarsi in caso di necessità:
-
Parcheggio di Viale Unità d’Italia
-
Campetto adiacente la Scuola Secondaria di I grado
-
Parcheggio in località Salice
-
Parcheggio presso il Cimitero di Tavernola San Felice
-
Parcheggio presso il Cimitero di Aiello
-
Parcheggio del Centro Sociale San Raffaele
-
Campetto di via Stradone, frazione Sabina
-
Parcheggio presso il campo bocce di Tavernola San Felice
-
Parcheggio di via Cupa del Conte
Al momento – precisano dal Comune – non si registrano criticità sul territorio di Aiello del Sabato. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di mantenere la calma, seguire le comunicazioni ufficiali e segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale.