Monteforte, Siricio tra la gente “sfida” i competitor: “Organizziamo un confronto tra candidati

È partita la campagna elettorale della lista “È ora” che candida a sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio. Una domenica tra la gente per la squadra del giovane commercialista che si è dapprima ritrovata, compatta, in piazza. Qui, il confronto con i cittadini, la consegna del programma e la spiegazione dei punti più importanti. Poi, tutti insieme, i componenti della lista hanno passeggiato tra le strade del paese, per incontrare ulteriori persone.

Intanto, Siricio fa sapere di accogliere l’invito del parroco don Fabio Mauriello che invita ad una campagna elettorale sobria e di contenuti. Per questo motivo, eccola proposta: “Accolgo con convinzione il suo appello al confronto costruttivo, non al conflitto, e credo che un dibattito pubblico, sereno e rispettoso, possa rappresentare un segno di maturità civica per tutti noi. Per questo, propongo di organizzare un confronto tra i candidati sindaci proprio nella chiesa parrocchiale, luogo simbolo di imparzialità, dialogo e comunità. Sarebbe un’occasione per discutere di idee e progetti, mettendo davvero al centro il bene comune e i bisogni dei più fragili, come ci ricorda don Fabio”.