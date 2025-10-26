Montemiletto celebra l’amore di Luca e Giovanna

Giornata di grande festa e profonda emozione oggi, domenica 26 ottobre, presso la Chiesa di Santa Maria di Montemiletto, dove si sono uniti in matrimonio Luca Pizzano e Giovanna Ciarla.

La cerimonia, attesa con gioia da familiari e amici, segna l’inizio di un nuovo e bellissimo cammino insieme per i due giovani sposi, circondati da un affetto sincero e commosso.

Gli auguri più sentiti giungono dalle famiglie di entrambi gli sposi, dai testimoni Massimo ed Emanuela, e dalla famiglia Melone con grande affetto dagli zii Luisa e Angelo e dai cugini, che partecipano con emozione a questo giorno indimenticabile.

All’ingresso della chiesa, un pensiero delicato e toccante accoglie gli invitati, racchiudendo tutto l’amore e la memoria di questo momento speciale:

“Per il passo più bello della mia vita non avrò il tuo braccio, papà, ma ti sento nel cuore. Alla mia stella più bella. Oggi sei con me nei miei pensieri… e a te, fratello mio, grazie per accompagnarmi in questo momento che so essere prezioso anche per te.”

Parole piene di sentimento, che rendono ancora più intenso il giorno in cui Luca e Giovanna pronunciano il loro “sì” più importante.