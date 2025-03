Aiello, cinquantanovenne accoltellato da una donna finisce al Moscati

AIELLO DEL SABATO – Cinquantanovenne accoltellato da una donna, a quanto pare sarebbe la sua compagna, finisce al Moscati a causa di un fendente che gli ha provocato danni in zona toracica. Questo è quanto accaduto nella tarda mattinata ad Aiello del Sabato per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione. Al momento, il cinquantanovenne sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico al Moscati di Avellino. Non è ancora chiaro se la donna presunta autrice del ferimento sia stata sottoposta a fermo o soltanto denunciata. Massimo il riserbo da parte delle forze dell’ordine sulla vicenda.