ArcelorMittal, D’Agostino: “Stabilimento ha potenzialità per rilancio, necessaria nuova realtà aziendale”

“La vicenda dello stabilimento ArcelorMittal rappresenta una sfida cruciale non solo per i lavoratori coinvolti, ma per l’intero tessuto economico e industriale della nostra provincia. Come imprenditore che da oltre quarant’anni opera nel mondo delle imprese, credo fermamente che questo stabilimento abbia tutte le caratteristiche per attrarre una nuova realtà aziendale capace di rilanciarlo. Le sue potenzialità produttive e il know-how dei suoi dipendenti sono risorse preziose che non possono essere disperse” – così dichiara in una nota Angelo Antonio D’Agostino, segretario provinciale di Forza Italia.

“Tuttavia, per scongiurare la perdita di 70 posti di lavoro e ridare vita a questa realtà, serve uno sforzo congiunto. – aggiunge – È indispensabile una sinergia concreta tra istituzioni pubbliche e mondo imprenditoriale, un dialogo costruttivo che metta al centro la tutela dell’occupazione e la valorizzazione del patrimonio industriale. Il Governo e la Regione devono fare la loro parte, creando le condizioni per incentivare investimenti e favorire l’ingresso di nuovi attori economici, mentre il sistema delle imprese deve cogliere questa opportunità per dimostrare la propria capacità di innovare e competere.

“Insieme a Forza Italia sono impegnato a sostenere ogni iniziativa che possa portare a una soluzione positiva per lo stabilimento ArcelorMittal e i suoi lavoratori. È una responsabilità che sento come imprenditore e come cittadino: dobbiamo lavorare insieme per trasformare questa crisi in un’opportunità di rilancio, con pragmatismo e determinazione” – conclude D’Agostino.