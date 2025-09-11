Pippo, parte la riabilitazione per il cane di quartiere: altro passo per la guarigione

AVELLINO- Pippo, il cane di quartiere mascotte della citta’ capoluogo, sara’ ricoverato in una clinica veterinaria per la riabilitazione. Una bella notizia ed un altro passo per la sua guarigione: “Una nuova avventura per Pippo, il nostro amato cane di quartiere” scrive Teresa, una delle volontarie che in queste settimane si è impegnata per sostenere il cane Pippo.

“Oggi è un giorno speciale: il nostro caro Pippo parte per un centro di riabilitazione dove riceverà le cure e l’attenzione che merita.Chiunque abbia vissuto il quartiere sa quanto Pippo sia stato più di un semplice cane: un amico fedele, una presenza costante, un’anima gentile che ha saputo conquistare i cuori di tutti con uno sguardo e una scodinzolata. Negli ultimi tempi, come sapete Pippo aveva bisogno di un aiuto in più. Grazie alla collaborazione tra volontari, cittadini e il supporto delle strutture veterinarie, è stato possibile trovargli un posto in un centro dove potrà rimettersi in forma, in sicurezza e con tanto amore. Lo accompagneremo con il pensiero in ogni passo di questa nuova fase, con la speranza di rivederlo presto più forte e sereno.Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Pippo non è solo il cane del quartiere. È il cane di tutti noi. Nella raccolta gofund.me è precisato tutto quello che farà passo passo Pippo”.