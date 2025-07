Agli arresti domiciliari, trovato dalla Polizia nel bar: nuovo arresto per un settantenne

MOSCHIANO- Ennesima violazione della misura degli arresti domiciliari per un settantenne di Moschiano, che è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro all’interno di un bar, violando le prescrizioni legate anche al permesso di un’ora al giorno accordatogli dal Tribunale per poter sopperire alle sue esigenze. Il settantenne, difeso dagli avvocati Annibale e Carolina Schettino, è stato tratto in arresto in attesa di dover comparire, questa mattina, davanti al giudice monocratico. Non si tratta della prima violazione, visto che già in altre circostanze il personale del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, lo aveva tratto in arresto per le medesime violazioni.